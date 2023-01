Cade dalla parete di arrampicata: soccorso un 34enne

E' successo nella palestra None Urbanwall di Pero pochi minuti dopo le 13.

Cade dall'alto a Pero

Paura per un 34enne a Pero: la chiamata ai soccorsi è avvenuta pochi minuti dopo le 13, dall'impianto sportivo di via Gramsci.

E' la parete di arrampicata

Un atleta di arrampicata è precipitato dalla parete "di roccia" None Urbanwall, la palestra dove si allena la nazionale italiana di arrampicata per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sul posto è arrivata un'ambulanza di Rho Soccorso in codice giallo e un'automedica.

Non è ancora chiara la dinamica della caduta

Sono ancora in corso le operazioni di soccorso, quindi ancora non è possibile chiarire la dinamica della caduta.