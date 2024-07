Cade dalla palestra di roccia, 20enne in gravissime condizioni

Incidente sportivo ieri sera, martedì alla palestra di roccia di via Gramsci a Pero. Sfortunata protagonista una ragazza di vent'anni ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale milanese di Niguarda.

La ragazza si stava allenando su una delle numerose vie di arrampicata della Urban Wall

Mancavano pochi minuti alle 22.30 quando la ragazza che da una prima sommaria ricostruzione sembra si stesse allenando su una delle numerose vie di arrampicata presenti alla palestra Urban Wall di via Gramsci per cause in corso d'accertamento, è caduta a terra

Dopo i primi soccorsi sul posto il trasferimento al Niguarda in terapia intensiva

Subito scattato l'allarme dato dal personale della palestra perese, sul posto sono arrivati i volontari della Croce Rossa di Settimo Milanese e il personale medico e infermieristico dell'automedica inviata dall'ospedale di Niguarda. Dopo i primi soccorsi sul posto la giovane è stata trasportata d'urgenza al nosocomio milanese dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva