Cade dalla moto, grande paura in via Matteotti. Arriva anche l’elisoccorso

Cade dalla moto a Turbigo, in via Matteotti arriva anche l’elisoccorso.

Cade dalla moto, momenti di paura

Era in sella alla sua moto, poi all’improvviso ha perso il controllo ed è finito a terra. Grande spavento poco fa in via Matteotti a Turbigo. Erano circa le 19.30 di oggi, mercoledì 19 agosto 2020, quando un uomo di 48enne stava guidando la sua motocicletta lungo la via quando poi è finito sulla carreggiata. Le sue condizioni sembravano gravissime. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e l’elisoccorso da Milano. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE