Cade dalla moto e viene sbalzato a 15 metri di distanza: è in gravi condizioni

Un uomo di 60 anni ha avuto un incidente oggi, 13 maggio, intorno alle 14 a Busto Garolfo: l'uomo, sbalzato dalla sua moto a 15 metri di distanza, si trova in gravi condizioni.

Cade dalla moto e viene sbalzato a 15 metri di distanza

E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano riportando traumi al cranio, al volto e al torace, il motociclista di 60anni che intorno alle 14 ha avuto un incidente in via Udine. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe caduto in autonomia dal mezzo venendo sbalzato a 15 metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti l'automedica, l'ambulanza e la Polizia Stradale. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale.