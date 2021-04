Cade dalla moto lungo la Sp52 a Ozzero. Sul posto ambulanza ed elisoccorso.

Cade dalla moto: centauro viene portato in ospedale in elisoccorso

Questo pomeriggio, giovedì 15 aprile, un uomo di 46 anni e una donna di 55 anni sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto lungo la Sp52 ad Ozzero.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’ambulanza della Croce azzurra di Abbiategrasso e dell’elisoccorso.

Le due persone, dopo alcuni accertamenti, sono state trasportate in codice verde in ambulanza in ospedale e in codice giallo in elisoccorso a Rozzano.