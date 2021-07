Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno i soccorritori sono interventi diverse volte.

Cade dalla moto: centauro in gravi condizioni

Intorno alle 2.20 un uomo di 41 anni è stato soccorso dall'ambulanza di Arluno e dall'automedica dopo essere caduto rovinosamente dalla moto. Il centauro stava percorrendo corso Europa a Inveruno. Il 41enne, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Gli altri interventi dei soccorritori

Pochi minuti dopo le 66.30 la Croce rossa di Paderno e l'automedica sono accorse in via Milano a Bollate per un incedente tra auto e moto. Nel sinistro è rimasto coinvolto un ragazzo di 26 anni che, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasporto in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese.

La Croce rossa e l'automedica hanno soccorso un 41enne in piazza del Popolo a Legnano pochi minuti dopo le 22. L'uomo è caduto dalla moto e, dopo alcuni accertamenti sulle sue condizioni fisiche, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano.