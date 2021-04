Cade dalla bicicletta, paura per un uomo

Cade dalla bicicletta a Turbigo, soccorritori e Polizia Locale in via Milano.

Cade dalla bicicletta

Una caduta dalla bicicletta che, inizialmente, ha fatto temere il peggio. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 13 aprile 2021, a Turbigo. Poco prima delle 18 un uomo, 55 anni, che si trovava in sella alla sua bici, per cause ancora da accertare, è finito a terra. Immediatamente chi ha visto la scena, ha dato l’allarme.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Buscate, insieme all’automedica e alla Polizia Locale. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto all’uomo che, poi è stato trasportato in codice giallo in ospedale.