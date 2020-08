Cade dalla bicicletta, ambulanza e automedica sul posto

Donna di 55 anni cade dalla bicicletta in via Malpaga a Castano Primo, ambulanza e automedica sul posto.

Cade dalla bicicletta

L’incidente è avvenuto attorno alle 10.30 di oggi, domenica 2 agosto, in via Malpaga. Sul posto, in codice giallo, un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e l’automedica di Varese. Alla fine le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stata portata in ospedale in codice verde.

