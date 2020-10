Incidente stradale attorno alle 11.30 di oggi, sabato 31 ottobre, a Dairago. Una donna di 81 anni è finita in ospedale.

Cade dalla bicicletta, 81enne in ospedale

L’incidente si è verificato in via Enrico Toti. L’anziana, caduta dalla bicicletta per cause in fase di accertamento, è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Lainate e dall’automedica ed è stata portata all’ospedale di Legnano in codice giallo.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE