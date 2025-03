Cade dalla bici sulla ciclabile, trauma cranico per un 61enne

Attimi di apprensione a Ossona per un incidente avvenuto nella mattinata di sabato lungo la pista ciclabile che dal comune conduce all'abitato di Marcallo con Casone. Un uomo di 61 anni di età è caduto mentre stava transitando per le campagne, riportando un trauma cranico che ha reso necessario l'immediato intervento dei sanitari.

Cade dalla bici, trauma cranico per un 61enne

Stando a quanto riportato sul portale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, l'incidente è avvenuto poco dopo le 10.20, a ridosso della linea ferroviaria e dell'autostrada A4 Milano-Torino. Sul posto sono subito intervenuti in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica gli operatori sanitari della Croce Bianca di Magenta, che hanno fornito i primi soccorsi al ciclista constatando un trauma cranico e uno alla spalla.

Date le condizioni, il 61enne è stato successivamente trasportato all'ospedale di Legnano, dov'è giunto alle 11.26 in codice arancione. Da fonti di Asst Ovest Milano, l'uomo è attualmente ricoverato in condizioni stabili, in attesa che vengano eseguiti gli opportuni accertamenti diagnostici.