Cade dalla bici, grande paura per un 63enne

Cade della bici, grande spavento ad Abbiategrasso.

Cade dalla bici, grande paura

E' caduto dalla sua bici, rischiando molto. E' quanto accaduto la mattina di oggi, sabato 12 ottobre 2024, ad Abbiategrasso. Poco prima delle 9 un 63enne che si trovava in sella alla sua bicicletta lungo l'alzaia del Naviglio Grande, ha infatti sbandato, finendo rovinosamente a terra.

I soccorsi

Le due condizioni sono parse inizialmente molto gravi: sul posto, in codice rosso, sono arrivati l'ambulanza del 118 insieme a una pattuglia dei Carabinieri. Medicato sul posto, l'uomo è stato poi portato in ospedale in codice giallo.