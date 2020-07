Cade dalla bici, arriva anche l’elisoccorso FOTO

Cade dalla bici ad Arluno dopo uno scontro, sul posto l’ambulanza e anche l’elisoccorso.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 18, due persone si sarebbero scontrate frontalmente a bordo delle proprie biciclette all’interno del sottopasso della pista ciclabile che costeggia l’autostrada A4. Ad avere la peggio un uomo di 48 anni, le cui condizioni sono parse inizialmente gravi. Sul posto sono infatti intervenuti in codice rosso un’ambulanza e l’elisoccorso del 118.

I soccorsi

Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in ambulanza fino all’elicottero, atterrato nel campo antistante l’ecocentro di via Adamello, che ha poi trasportato l’uomo in ospedale in codice giallo. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano e gli agenti della Polizia Locale di Arluno.

