Cade dal trattore, 72enne gravissimo

Cade mentre sta raccogliendo legna a bordo di un trattore e finisce all'ospedale in gravissime condizioni.

È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 febbraio, ad Abbiategrasso. L'incidente è avvenuto in un campo di Cascina Chiappana e ha coinvolto un pensionato di 72 anni originario di Morimondo, che ora è ricoverato in prognosi riservata all'Humanitas di Rozzano.

I soccorsi sono scattati solo quando la moglie non l'ha visto rincasare

Mentre stava raccogliendo della legna a bordo di un trattore, l'uomo è caduto per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi sono scattati solamente nella tarda serata, dopo le 22, dopo che la moglie non lo aveva visto rincasare come di consueto. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, l'automedica, i Vigili del fuoco di Abbiategrasso e i Carabinieri, con il supporto dell'elisoccorso giunto da Brescia.

Il 72enne è stato elitrasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano

Le condizioni del 72enne sono apparse subito molto gravi. L'uomo è stato elitrasportato all'Humanitas, dov'è arrivato in codice rosso poco prima di mezzanotte.