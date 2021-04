Cade dal tetto di un capannone, 14enne soccorso con l’elicottero

Cade dal tetto di un capannone dismesso.

Cade dal tetto di un capannone dimesso

E’ successo nel pomeriggio di ieri, sabato 3 aprile 2021, a Magnago. Erano passate da poco le 15 quando alla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza è arrivata una richiesta di aiuto per un ragazzino caduto da un’altezza di oltre cinque metri. Il 14enne era entrato in un complesso industriale dismesso e si era arrampicato sul tetto: una volta arrivato in cima, qualcosa è andato storto e il giovanissimo è precipitato a terra. Sul posto, in via della Chiesa nella frazione di Bienate, è intervenuta in codice giallo un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e in supporto è arrivata anche l’automedica. Presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno.

Portato con l’elisoccorso all’ospedale di circolo di Varese

Prestati i primi soccorsi al 14enne, i sanitari hanno reputato necessario chiedere l’intervento dell’elisoccorso, giunto da Como. L’elicottero ha trasportato il ragazzino all’ospedale di circolo di Varese in codice giallo. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

Nella foto di copertina: i soccorsi sul luogo dell’incidente