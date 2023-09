Cade dal tetto della concessionaria: 73enne in codice rosso

Un uomo di 73 anni è caduto oggi, 21 settembre 2023, dal tetto della concessionaria Barlocco di Magnago: è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Cade dal tetto della concessionaria: 73enne in ospedale

E' stato trasportato in codice rosso in ospedale con un trauma toracico il 73enne caduto dal tetto della concessionaria Barlocco auto di via Sardegna a Magnago: l'uomo è finito sopra un'auto dopo un volo di ben 8 metri.

Sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica in codice rosso: dopo i primi accertamenti è stato caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Legnano per rilevare l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il luogo dove è avvenuto l'incidente: