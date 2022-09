Cade dal ponteggio in cantiere: arriva l'elisoccorso

Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, 1 settembre, mentre si trovava su un ponteggio a Bareggio: è stato trasportato in elisoccorso in ospedale.

54enne cade dal ponteggio

Un uomo di 54 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro questa mattina in via Papa Giovanni 23 a Bareggio: l'uomo, per motivi ancora da chiarire, è caduto da un ponteggio dall'altezza di circa due metri. I colleghi presenti hanno subito chiamato il 118 e sul posto sono arrivate due ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. Il 54enne ha subito un trauma cranico, un trauma all'arto superiore con frattura e un trauma all'arto inferiore con frattura.

Dopo le prime cure sul posto, il lavoratore è stato caricato in elicottero e portato in codice giallo all'ospedale di Rozzano.