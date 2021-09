Cade dal pianale del camion: 47enne in ospedale

I soccorsi a Parabiago

Un uomo di 47 anni è caduto dal pianale del camion mentre stava lavorando nel piazzale del calzaturificio di via Sabotino a Parabiago.

Cade dal pianale del camion: è quanto accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 29 settembre 2021, nel calzaturificio di via Sabotino a Parabiago.

Cade dal pianale del camion: arrivano i soccorsi

Erano circa le 11.10 di oggi, mercoledì 29 settembre, quando un uomo di 47 anni, D.IC., è caduto dal pianale del camion, mentre stava lavorando nel piazzale del calzaturificio di via Sabotino a Parabiago. Le sue condizioni sembravano essere gravi e i soccorsi sono usciti in codice rosso. Sul posto, in poco tempo, sono arrivate un'ambulanza dei Volontari di Arluno e un'automedica. Allertati, per tutti i controlli del caso, anche gli agenti della Polizia Locale e l'Ats Milano Ovest.

Il 47enne è stato portato in ospedale

Dopo i primi soccorsi sul posto, il lavoratore è stato poi portato in codice giallo all'ospedale di Legnano. In particolare, gli è stato riscontrato un trauma cranico e un trauma all'arto inferiore.