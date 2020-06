Cade dal cassone di un camion: portato in ospedale con trauma al torace

Cade dal cassone di un camion mentre è a Vanzaghello: portato in ospedale con trauma al torace

Questa mattina di inizio giugno, pochi minuti prima delle 8 un uomo di 51 anni, L.B. A., è caduto dal cassone di un camion in via San Rocco a Vanzaghello. Sul posto i soccorritori del 112 che, dopo vari accertamenti, hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale di Legnano per via del trauma al torace. Sul posto anche i Carabinieri.

