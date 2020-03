Cade dal camion, volo di 4 metri: paura nell’area di servizio

Cade dal camion, paura nell’area di servizio lungo l’autostrada A8 a Lainate.

Cade dal camion, volo di 4 metri

Momenti di paura quelli che si sono vissuti ieri, sabato 21 marzo 2020, nell’area di servizio Villoresi, a Lainate, lungo l’autostrada A8.

Erano circa le 18.15 quando un camionista, 53enne, è precipitato dal suo automezzo. L’uomo, per cause ancora da accertare nel dettaglio, è caduto dal camion facendo un volo di circa 4 metri. Nell’impatto ha riportato alcune contusioni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Sos Uboldo e l’automedica in codice giallo. Il camionista è stato trasportato, in codice verde, all’ospedale di Rho.

