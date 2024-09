Cade dal balcone mentre monta una tenda parasole

Cade dal balcone, paura per un operaio a Legnano.

Cade dal balcone mentre monta una tenda

Si trovava su un balcone, al primo piano, impegnato nell'installazione di una tenda parasole. Ma ha perso l'equilibrio ed è caduto di sotto. E' quanto successo in un'abitazione di via Ronchi a Legnano. Sfortunato protagonista della vicenda è stato un 59ennne, di Busto Arsizio, operaio di una ditta di Fagnano Olona. L'impatto al suolo è stato violento.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati l'ambulanza del 118 e l'automedica dell'ospedale; l'uomo ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato in codice rosso - non in pericolo di vita - all'ospedale di Legnano. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano.