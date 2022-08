Cade da una scogliera: paura per un 19enne legnanese

Un ragazzo di 19 anni di Legnano è rimasto ferito ieri, 9 agosto, mentre si trovava su una scogliera a Nardò in Puglia. E' stato trasportato in ospedale.

Cade da una scogliera, paura per un 19enne

Il giovane di 19 anni si è ferito a Torre Uluzzo, torre costiera situata a Nardò, in provincia di Lecce, nell’area protetta di Porto Selvaggio e Palude del Capitano. Stava facendo un'escursione con i famigliari quando è scivolata ed è finito in una zona impervia dove non era possibile raggiungerlo. Sul posto sono arrivati gli addetti del 118, ma è stato necessario l'intervento della Guardia Costiera per recuperarlo: la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha inviato sul posto il battello pneumatico Gc B124.

Il recupero e il trasporto in ospedale

Il ragazzo è stato recuperato via mare e portato nel porticciolo di Santa Caterina: ad attenderlo, c’erano l’ambulanza e un’automedica. Il 19enne ha riportato un trauma cranico frontale, escoriazioni e ferite lacero contuse sul sopracciglio. È stato trasportato in codice giallo in ospedale.