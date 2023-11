Cade da cavallo: paura per una 24enne

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 10 di stamani, sabato 4 novembre 2023, per una caduta da cavallo in un maneggio di Boffalora sopra Ticino.

Cade da cavallo: arrivano i soccorsi

I soccorsi della Croce Bianca di Magenta sono giunti in codice rosso al maneggio lungo la es Statale 11 che porta verso Novara per prestare soccorso a una ragazza di 24 anni.

24enne portata in ospedale

La ragazza è stata portata in ospedale in codice giallo per tutti i controlli del caso.