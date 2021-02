Cade con il cavallo e finisce all’ospedale.

E’ successo a Magnago, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 febbraio 2021. L’incidente è avvenuto all’interno del centro ippico Le ginestre di viale Vittorio Veneto a Magnago. Erano passate da poco le 14 quando una giovane atleta del centro ippico di Garbagnate è finita a terra con il suo cavallo. Subito è stato dato l’allarme e sul posto è intervenuta l’ambulanza in codice giallo. I sanitari le hanno riscontrato un trauma addominale e la ragazzina è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano per maggiori accertamenti e per le cure del caso. Incolume il cavallo.