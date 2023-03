Cade nel bosco, donna ritrovata da soccorritori e pompieri

Cade nel bosco, donna messa in salvo a Nosate.

Cade nel bosco, momenti di paura

Si era addentrata in un'area boschiva, poi era scivolata in un piccolo dirupo. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, sabato 11 marzo 2023 a Nosate. Erano circa le 14.45 quando una donna, 65 anni, si trovava all'interno di una zona verde di via Mulino al ponte, intorno alla quale scorre il Ticino. A un certo punto, molto probabilmente perchè è scivolata, la donna è caduta in un piccolo dirupo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari Inveruno e l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, insieme anche all'automedica. Pompieri e soccorritori si sono subito messi alla ricerca della donna, riuscendo a trovarla e metterla in salvo. Dopo le prime cure sul posto, la 65enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Gallarate.