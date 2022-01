Cade dalla bici, grave in ospedale

ZIBIDO SAN GIACOMO

E' accaduto nella mattinata di oggi; sul posto ambulanza del 119, carabinieri e Vigili del fuoco

Cade dalla bici, ora si trova in codice rosso in ospedale: è successo a Zibido san Giacomo.

Cade dalla bici

Stava pedalando in sella alla sua bici, poi la caduta. Che gli ha provocato una grossa ferita. E' quanto accaduto nella mattina di oggi, sabato 1 gennaio 2022, alla Cascina Casiglio di Zibido san Giacomo. E' qui che, intorno alle 11.10, un uomo di 69 anni è caduto a terra durante un giro in bici. Chi ha osservato la scena ha subito chiesto aiuto.

I soccorsi

Sul posto è arrivata, in codice giallo, l'ambulanza del 118 insieme ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e ai Vigili del fuoco. Le condizioni dell'uomo si sono aggravate: caricato a bordo del mezzo del 118 è stato trasportato in ospedale in codice rosso.