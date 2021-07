Cade dalla bici, grande spavento

Cade dalla bici, tanta paura per un uomo sul Sempione a Pero.

Cade dalla bici lungo la statale

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravissime. Stiamo parlando dell'uomo che, nel pomeriggio di oggi, sabato 17 luglio 2021, è caduto sul Sempione mentre si trovava in sella alla sua bici. Le cause sono ancora da accertare sta di fatto che il 56enne è finito sull'asfalto.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza del 118 insieme all'automedica e a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Rho. Per fortuna le condizioni dell'uomo erano meno serie: dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.