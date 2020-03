Cade al lavoro: arriva l’elisoccorso

Cade al lavoro: arrivano elisoccorso e ambulanza.

Intorno alle 11.30 di oggi, martedì 3 marzo, elisoccorso e ambulanza sono intervenuti nell’impianto lavorativo Thermotrack di via Castiglioni ad Arluno per soccorrere il titolare dell’azienda, 57 anni, caduto mentre eseguiva dei lavori. Sul posto anche la Polizia locale. L’uomo è stato portato in elicottero in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Ecco dove è successo:

