Si tratta di un vero e proprio mistero quello di un artigiano di Marcallo deceduto nella giornata di ieri, venerdì 23 settembre, all'ospedale San Carlo di Milano a seguito di una caduta mentre stava lavorando nei giorni precedenti in un appartamento a Magenta.

Cade a terra dopo un malore, morto in ospedale un artigiano

L'uomo come detto martedì si trovava nella Città della Battaglia per lavorare in un'abitazione, quando per cause ancora al vaglio degli uomini della Polizia Locale sarebbe caduto a terra battendo la testa. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni colleghi che, trovandolo a terra, hanno subito lanciato la chiamata ai soccorsi che sono intervenuti sul posto con una pattuglia dei vigili urbani ed un'ambulanza del 118.

Dopo le prime cure l'uomo è stato così accompagnato in codice giallo all'Ospedale San Carlo di Milano dove però purtroppo è venuto a mancare ieri.

Al momento l'ipotesi più battuta da parte dei ghisa magentini sembrerebbe essere quella di un malore che avrebbe fatto perdere l'equilibrio all'artigiano facendolo poi cadere, ma per fugare ogni dubbio bisognerà attendere gli esiti dell'autopsia che aiuterà così a far chiarezza sulle cause del decesso.