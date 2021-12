Cadavere in un auto in via Cardinal Ferrari

Si tratta di una persona di 77 anni colta da malore

L'auto dell'uomo è ferma nel posteggio situato difronte alla farmacia comunale

Un messaggio postato sui social

"C'è un cadavere in una macchina posteggiata nel posteggio di via Cardinal Ferrari a Rho difronte alla farmacia Comunale". Questo il messaggio postato sui social da un gruppo di cittadini residenti nella zona del Santuario di Rho nella tarda serata di ieri, martedì.

Sul posto ambulanze, Carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto un'ambulanza dell'Astra Soccorso di Pero, l'automedica con a bordo medici e infermieri dell'ospedale di Garbagnate, i Carabinieri della Compagnia di Rho e i vigili del fuoco del comando rhodense chiamati per aprire l'auto. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso.

Un uomo di 77 anni

Secondo quanto riporta il sito di Areu, l'ente di emergenza urgenza che gestisce le ambulanze del 118, si tratta di un uomo di 77 anni colto da malore.