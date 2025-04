Cacciato di casa, ci torna sfondando la finestra e col coltello: arrestato

Cacciato di casa, ci torna sfondando la finestra e col coltello in mano: 21enne arrestato per maltrattamenti in famiglia a Nerviano.

Da qualche tempo era diventato un po' l'incubo della sua famiglia. Non lavorava e assumeva droga, chiedendo soldi per comprarla. Nei giorni scorsi il litigio con i familiari, che lo avevano cacciato di casa. Ma lui, 21enne, aveva deciso di tornare in quell'abitazione su tutte le furie. E' quanto accaduto nei giorni scorsi a Nerviano. Il giovane ha prima infranto il vetro della porta finestra di casa, qui si è presentato con in mano un coltello da cucina per aggredire il padre, la madre e la sorella.

L'intervento dei Carabinieri

I familiari del giovane, terrorizzati, hanno subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Stazione di Nerviano che sono riusciti a disarmare e bloccare il 21enne. Che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.