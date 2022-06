Cabina Enel in fiamme, paura per una famiglia

Cabina Enel in fiamme a Castano Primo.

Cabina elettrica, fiamme e fumo

Attimi di grande paura quelli che si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 giugno 2022, a Castano Primo. Intorno alle 18 infatti un incendio è scoppiato all'interno di una cabina Enel che si trova in via Matteotti. I residenti nella via si sono subito accorti di quello che stava accadendo e hanno chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno. Presente anche la Polizia locale, con due pattuglie, che si è occupata di gestire la viabilità: la strada è stata chiusa in entrambi i sensi per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme in sicurezza. Una volta che i pompieri hanno domato l'incendio, la struttura è stata messa in sicurezza e consegnata ai tecnici per procedere col ripristino. I proprietari della villa adiacente alla cabina sono stati evacuati per motivi di sicurezza e hanno fatto ritorno nella loro casa dopo un'ora, a spegnimento del fuoco ultimato.

LE FOTO: