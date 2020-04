By hand e i Campioni di Legnano insieme per aiutare chi aiuta

By hand Giancarlo Paparatto e il Gruppo calcetto Campioni Legnano insieme per sostenere diverse realtà territoriali.

By hand e i Campioni di Legnano uniscono le forze

“Ancora una volta la solidarietà dei legnanesi apre confini tutti da scoprire con due entità completamente diverse che hanno fuso insieme le loro forze per poter essere d’aiuto ai più bisognosi. Un gruppo di poco più di venti amici abituali frequentatori dei campi di calcetto e un avvocato legnanese, Roberta Paparatto con l’associazione By hand Giancarlo Paparatto di cui è la presidente e che si occupa di sostegno di progetti di prevenzione e ricerca sul cancro, hanno promosso una raccolta fondi che ha riscosso un successo andato oltre ogni più ottimistica previsione e che ha permesso di assistere alcune associazioni presenti sul territorio legnanese.

Per aiutare Caritas, Uildm e il canile di Legnano

“Un tangibile aiuto è arrivato anche da Arrigoni, titolare del supermercato Leader price di Legnano e da Fabio Marchiante, titolare dell’omonima macelleria di Cerro Maggiore – spiega Paparatto – Anche grazie a loro è stato possibile aiutare le Caritas delle Parrocchie Santa Teresa e Santi Martiri, la Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) e il canile di Legnano”.

“La solidarietà non conosce confini”

“Un esempio di come la solidarietà non conosca confini, siano essi quelli di un campo di calcio o di chi si adopera quotidianamente per i meno fortunati e in questi tempi, in cui spesso prevalgono l’egoismo e una dialettica per nulla costruttiva, non è poca cosa” conclude Paparatto.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE