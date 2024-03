Butta rifiuti nei boschi, beccato e sanzionato

Butta rifiuti nei boschi di Nerviano, denunciato dal Comando unico di Polizia locale di Nerviano-Pogliano Milanese.

Butta rifiuti, beccato

Un altro maleducato beccato e sanzionato dal Comando unico di Polizia locale di Nerviano-Pogliano Milanese. E' quanto accaduto nei giorni scorsi. Un uomo si era infatti recato, martedì, in via Dei Longori, in auto: qui, aperto il cofano, aveva tirato fuori diversi rifiuti abbandonali. Tra questi una specchiera, un letto per bimbi, pezzi di ceramica e altro ancora.

La segnalazione

Alcuni cittadini di passaggio avevano notato quel cumulo di rifiuti, allertando subito il comando. Gli agenti si sono subito messi al lavoro: analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianze della zona, sono riusciti a "cattura" la targa della vettura dell'uomo così come i movimenti di quest'ultimo. L'uomo, residente a Nerviano, è stato così rintracciato: denunciato, dove ripulire tutto.