Butta le transenne a terra, «fermato» dalle telecamere

Gli occhi elettronici posizionati in città a Rho hanno permesso nei giorni scorsi di identificare due persone che hanno procurato disagi sul territorio comunale. Le telecamere sono state molto utili per individuare e sanzionare gli artefici dei due recenti episodi.

Ex gestore di un bar esplode fuochi d'artificio in piazza e lascia a terra i residui

Il primo episodio risale al 13 settembre scorso quando intorno alle 23 un uomo, poi risultato essere una persona molto conosciuta in città in quanto ex gestore di un bar del centro storico ha acceso fuochi di artificio in piazza San Vittore lasciando a terra i residui senza raccogliere nulla. Il secondo episodio risale, invece, allo scorso 4 ottobre attorno alle 14.20, un uomo ha lanciato alcune transenne in aiuole verdi, causando il danneggiamento di opere stradali e di spazi verdi in largo Mazzini.

Rho, classe 1983, getta a terra le transenne in Largo Mazzini

Anche nel secondo caso si tratta di un rhodense, questa volta classe 1983 che è stato fermato. In entrambi i casi gli agenti della Polizia locale hanno seguito le disposizioni previste dalle normative, segnalando quanto avvenuto alle forze dell’ordine e assegnando le sanzioni previste ai responsabili delle azioni contestate. Occhi del Grande Fratello che stanno dando un importante aiuto alle forze dell’ordine nel contrastare i numerosi vandalismi che avvengono in città, in modo particolare nel centro storico.