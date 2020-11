Busto Garolfo piange Giuseppe Guarino

Busto Garolfo piange l’86enne Giuseppe Guarino, vittima del Covid.

Lutto a Busto Garolfo

È venuto a mancare a causa del Covid Giuseppe Guarino, 86enne molto conosciuto a Busto Garolfo. Giuseppe, classe 1934, si è spento giovedì 5 novembre. Nato ad Atella, località in provincia di Potenza, il 5 agosto 1934, si era trasferito al Nord in cerca di lavoro da giovanissimo. Tornato al Sud per sposare Dina (anche lei venuta purtroppo a mancare un paio di mesi fa), è poi ritornato a Busto Garolfo con la moglie per creare una famiglia.

“Giuseppe amava la vita”

“La figura forte e combattente era Dina, Giuseppe era la controparte più pacioccona, gentile e solare con tutti – ci hanno raccontato le nipoti – Giuseppe amava la vita, scoprire cose nuove e coltivare interessi, attraverso la lettura e rimanendo informato attraverso i telegiornali e i dibattiti, e viaggiando”. E hanno aggiunto: “Si prendeva cura delle persone. Non solo della moglie, delle due figlie (Angela e Roberta, ndr), dei generi e delle nipoti, ma di tutti. Non solo dei parenti prossimi e distanti, ma di chiunque fosse in stato di necessità”.

Il suo sorriso era infatti conosciuto e apprezzato da molti a Busto Garolfo, dove Giuseppe frequentava il bar in centro della figlia Roberta e di suo marito.

Le figlie e le nipoti hanno infine voluto salutare Giuseppe con un messaggio: “Caro papà, caro nonno, sei scomparso con la velocità di una stella cadente, lasciandoci negli occhi il tuo sorriso e nel cuore la tua bontà”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE