Buscate, nuovi medici e servizi per l’ambulatorio

Buscate, una buona notizia per il paese: tra poco i cittadini potranno contare su 4 medici.

Buscate: il problema della mancanza di medici di base

A confermare la bella novità in ambito sanitario è lo stesso sindaco Fabio Merlotti con una diretta fatta nella giornata di ieri, sabato 29 febbraio. “Abbiamo una novità per i nostri ambulatori – ha annunciato il primo cittadino – Abbiamo attraversato un periodo bruttino, perché non sapevamo se saremmo riusciti a rimpiazzare i due dottori. Infatti, le carenze di medici di base (che affliggono anche altri Comuni, ndr) vengono valutate da Ats non solo su Buscate, ma su tutto il territorio”.

La scelta dell’Amministrazione

“Abbiamo così fatto una scelta, che si è rivelata giusta – ha continuato Merlotti – Con la disponibilità di due associazioni locali che hanno acconsentito a rinunciare alla loro sede di piazza della Filanda, abbiamo ricavato 3 ambulatori, a oggi utilizzati da due medici. In questo modo si pensava di essere attrattivi”. E così evidentemente è stato.

Il paese avrà un totale di 4 medici e nuovi servizi

Il fattore positivo è che a breve arriverà un quarto professionista. “Un ulteriore medico verrà a Buscate – ha confermato il primo cittadino – Dovrebbe cominciare entro un mese. In totale il paese avrà quindi 4 medici. Inoltre presso gli ambulatori verrà offerto, a carico dei medici, un servizio infermieristico di almeno due ore al giorno”.

