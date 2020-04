Buoni spesa per oltre 3.500 legnanesi

Buoni spesa, il voucher è andato a oltre 3.500 legnanesi.

Buoni spesa, oltre 3.500 i beneficiari

Nella città del Carroccio sono oltre 3.500 i cittadini che hanno beneficiato della misura di sostegno prevista dall’ordinanza della Protezione Civile 658 del 29 marzo, destinata alle persone in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. I voucher già distribuiti e in corso di distribuzione da parte dei Servizi sociali del Comune potranno essere utilizzati anche nel prossimo mese. Fino a martedì 21 aprile 2020, dunque, è possibile, per gli operatori del commercio, inserirsi nelle liste dei punti vendita che accettano i buoni. Sul sito del Comune sono disponibili informazioni e recapiti.

Gli importi sono compresi tra i 150 e i 450 euro

Ciascuna delle famiglie assegnatarie ha ricevuto voucher, a seconda della composizione del proprio nucleo, per importi compresi fra 150 e 450 euro (salvo che per nuclei particolarmente numerosi). Una quota è stata devoluta alla Caritas per l’acquisto di beni di prima necessità a favore di ulteriori famiglie che versano in uno stato di particolare fragilità economica.

Assegnati tutti i fondi a disposizione, stop alle richieste

“Essendo stati riconosciuti buoni spesa per l’intero importo delle risorse assegnate al Comune di Legnano, l’ente non può ricevere ulteriori richieste – precisa Palazzo Malinverni – La valutazione delle domande pervenute è conclusa e sta terminando la distribuzione degli ultimi buoni”.

