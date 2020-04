Buoni spesa: da lunedì stop alle richieste ad Abbiategrasso

Già pervenute un migliaio di richieste per i buoni spesa ad Abbiategrasso

Buoni spesa: stop alle domande

A seguito dell’ordinanza di Protezione Civile n.658 del 29/3/2020, il Comune di Abbiategrasso ha messo in atto un intervento a favore di coloro che si trovano in momentanea difficoltà economica a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. L’ intervento consiste in un contributo per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità.

A far data da lunedì 6 aprile, il Comune ha iniziato a raccogliere le istanze dei cittadini per la richiesta del contributo, che ad oggi sono circa un migliaio. A causa dell’elevato numero di domande, le stesse non potranno essere tutte soddisfatte. Per questo motivo, a decorrere da lunedì 4 maggio p.v. non saranno più ricevute ulteriori domande di richiesta di contributo.

Si attendono ulteriori risorse

Qualora dovessero essere rese disponibili risorse aggiuntive, sarà comunicata la possibilità di presentare ulteriori domande. Quelle già presentate entro il 4 maggio e non soddisfatte, verranno considerate in tale seconda fase.

Parallelamente alla raccolta delle istanze, uno staff dei Servizi alla Persona del Comune sta lavorando alla valutazione delle domande, per l’assegnazione di volta in volta del beneficio. Il comune segnala la difficoltà nel gestire tempestivamente le domande, dovuta spesso all’incompletezza delle stesse (mancanza di firme, indirizzi, numeri di telefono leggibili), cosa che li costringe ad effettuare onerosi approfondimenti, tenuto conto inoltre che la valutazione prevede anche un colloquio telefonico con l’utente.

