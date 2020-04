Buoni spesa a Cornaredo, come ottenerli

Il Comune di Cornaredo per sostenere i cittadini con maggiore difficoltà economiche, in questo momento di grave emergenza sanitaria, mette a disposizione dei buoni spesa del valore di 20 euro ciascuno, con assegnazione minima di 200 euro fino ad un massimo di 600,00, in relazione al numero di componenti delle famiglie richiedenti.

Buoni spesa

Per richiedere i Buoni-Spesa è necessario presentare una domanda su apposito modulo predisposto, qui allegato, da inviare preferibilmente via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.cornaredo.mi.it .

Come ottenerli

Coloro che sono privi di strumenti informatici possono ritirare la modulistica per la presentazione della domanda all’ingresso del Municipio P.zza Libertà n. 24 o a San Pietro all’Olmo la sede della Polizia locale in via Favaglie Grandazzi n. 65 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e provvedere direttamente alla consegna nell’apposita urna presente nella stesse sedi. Dopo apposita verifica delle condizioni di ammissione, i richiedenti verranno

contattati dal Servizio Sociale comunale per la consegna dei Buoni-Spesa alimentari. I Buoni-Spesa possono essere utilizzati per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso gli esercizi aderenti all’iniziativa.

I negozi aderenti

ALIMENTARI CENTRO CARNI CORNAREDO VIA ANDREA PONTi

SUPERMERCATO IL GIGANTE VIA DELLA REPUBLICA 1

ALIMENTARI CARREFOUR MARKET VIA GIOVANNI AMENDOLA 1

ALIMENTARI BERGAMASCHI VIA MAGENTA 37

ALIMENTARI CASEIFICIO NICOMILK VIA MILANO 33

ALIMENTARI LA BOTTEGA DEI SAPORI VIA MILANO 92

SUPERMERCATO BENNET VIA MILANO SNC