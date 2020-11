Buone notizie per il bambino di 3 anni che si era sentito male a scuola nel primo pomeriggio di martedì 3 novembre.

Notizie confortanti arrivano dall’ospedale dove qualche giorno fa è stato portato il bambino di 3 anni dopo un grave malore. Le condizioni del piccolo ora sono in ripresa. Ha passato la notte in osservazioni ma ora sta meglio. Il bambino nel primo pomeriggio di martedì 3 novembre era stato soccorso dall’ambulanza della Croce bianca di Legnano e dall’automedica nella scuola materna comunale di via don Pozzi a Rescaldina.

