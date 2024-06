Bullismo, cyber-bullismo e uso di internet: gli agenti del Commissariato salgono in cattedra

Bullismo, cyber-bullismo, uso consapevole di internet e adescamento minori. Sono questi i temi trattati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Rho-Pero che nella mattinata di martedì hanno tenuto un incontro con gli studenti della scuola media San Carlo-San Michele di via De Amicis.

Una mattinata all'insegna della sicurezza

Una mattinata interessante nel corso della quale gli agenti hanno messo in guardia i ragazzini della scuola rhodense sulla pericolosità di questi fenomeni che oggi, purtroppo, sono all’ordine del giorno e fanno registrare numerosi casi che ogni settimana vengono riportati dalla stampa. Le lezioni si sono svolte all’auditorium Maggiolini di via De Amicis e hanno visto la presenza in sala degli studenti di I, II e III della scuola secondaria di primo grado e dei loro professori.

Tante domande dei ragazzi ai poliziotti

Una mattinata che, dopo la relazione degli agenti, è terminata con le domande dei ragazzi cui gli uomini guidati dalla dottoressa Antonietta Scarinci responsabile del Commissariato di Polizia di Rho-Pero hanno risposto.