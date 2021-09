Brutto investimento di un ciclista a Mesero in via autostrada, al confine con Bernate Ticino.

L'incidente

L'impatto è avvenuto questa mattina alle 10,20 circa. Un ciclista di mezza età è stato urtato da un'autovettura mentre percorreva ed usciva dalla rotonda che esce di via Garibaldi di Bernate Ticino ma già in territorio di competenza di Mesero. Anche l'autista della vettura è un uomo di mezza età. Il ciclista è stato soccorso e portato all'ospedale di Magenta.

I soccorsi

Sul luogo dell'investimento è stata chiamata l'ambulanza di Ata Soccorso Onlus che ha prestato le prime cure al ciclista ferito e, una volta stabilizzato, è stato portato per accertamenti all'ospedale Fornaroli in codice giallo. La Polizia locale di Marcallo Mesero è al lavoro per i rilievi del caso.