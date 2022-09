Brutto incidente in A8: chilometri di auto in coda. Nel tratto tra Arese e Lainate è anche atterrato l'elisoccorso in codice rosso.

Brutto incidente in A8

Scontro tra un camion e un'autovettura in A8: uno dei due mezzi si è ribaltato sulla carreggiata. Un brutto incidente avvenuto verso le 18,10 nel tratto di autostrada all'altezza tra Arese e Lainate.

E' atterrato l'elisoccorso

I soccorsi sono stati chiamati con il massimo dell'urgenza: un'ambulanza e l'elisoccorso sono accorsi in strada in codice rosso per poter prestare le cure mediche ad un ragazzo di 22 anni.

Traffico in tilt

I Vigili del Fuoco di via Messina sono intervenuti sul posto in ausilio dei soccorsi. Sembrerebbe che il giovane non sia in pericolo di vita e che stia per essere trasportato con l'ambulanza in ospedale. Le operazioni di soccorso però hanno avuto un esito nero per il traffico di ritorno dal lavoro: si contano infatti 4 chilometri di coda, più 2 nella direzione opposta da Fiera Milano a causa dei curiosi che hanno rallentato per assistere all'esito dell'incidente.

