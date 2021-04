Brutta caduta per un 14enne in via della Chiesa a Magnago: sul posto anche l’elisoccorso.

Brutta caduta per un ragazzino: sul posto l’elisoccorso

L’episodio è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, sabato 3 aprile in via della Chiesa nella frazione di Bienate. Le prime informazioni parlano di una caduta da cinque metri di altezza. Il 14enne è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, dall’automedica e dall’elisoccorso arrivato da Como. Sul posto anche carabinieri e Vigili del fuoco.