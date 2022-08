Brutta caduta per un cinquantenne: arriva l'elisoccorso

Un uomo di 51 anni è stato soccorso in codice rosso intorno alle 11.30 di oggi, 11 agosto, per una brutta caduta al suolo a Lainate: sul posto l'elisoccorso.

Brutta caduta a terra: arriva l'elisoccorso

Grave caduta per un uomo di 51 anni in via Circonvallazione: sul posto è arrivata un'ambulanza ed è atterrato anche l'elisoccorso in codice rosso. Dopo le prime cure portate sul posto l'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale.