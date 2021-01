Brutta caduta per un anziano: arriva l’ambulanza in codice rosso. E’ accaduto poco prima delle 11 di sabato 23 gennaio 2020 in via parrocchiale a Busto Garolfo, dove un uomo di 76 anni si è provocato una brutta caduta, a seguito di un malore.

Brutta caduta per un anziano

Subito è stata allertata la centrale operativa del 112: l’agenzia di Emergenza e urgenza Areu ha inviato in via parrocchiale un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano in codice rosso. Dopo le prime cure prestate sul posto, i sanitari hanno ritenuto di portare la vittima in ospedale in codice giallo.

Codice giallo

Saranno gli operatori del nosocomio a stabilire le cure migliori per l’anziano, le cui condizioni sono apparse meno gravi di quanto sembravano in prima battuta.