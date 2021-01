Brutta caduta in via Cesare Battisti: arrivano i soccorsi

Brutta caduta in via Cesare Battisti a Inveruno: è successo oggi, lunedì 25 gennaio 2021, intorno alle 15.45.

Aggiornamento delle 17.15

Sono migliorate le condizioni dell’81enne coinvolto nella caduta oggi pomeriggio a Inveruno. Con il passare dei minuti le condizioni dell’anziano, grazie anche alle cure dei soccorritori, sono migliorate tanto che l’intervento è stato declassato da rosso a verde. Infine l’anziano è stato trasportato all’ospedale di Magenta.

Brutta caduta a Inveruno: allertati i soccorsi

Per fornire i soccorsi all’81enne rimasto coinvolto, è stata allertata, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. I sanitari stanno prestando i primi aiuti in via Cesare Battisti all’uomo di 81 anni proprio in questi minuti. Al momento non si conoscono altri dettagli dell’incidente, che comunque sembra essere stato grave.

Seguiranno aggiornamenti.