Brutta caduta in strada, gravissimo un 83enne. E' successo in via San Gerolamo a Castano Primo.

Brutta caduta

Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio ma un uomo di 83 anni poco dopo le 10,30 ha subito una brutta caduta in via San Gerolamo a Castano Primo.

Soccorsi in codice rosso

La chiamata è avvenuta esattamente alle 10,37 e sul posto si sono fiondati un'ambulanza della Croce Azzurra e un'automedica. Le condizioni dell'uomo sono sembrate fin da subito molto gravi: per questo, l'anziano è stato trasportato in ospedale in codice rosso.