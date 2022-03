Brutale aggressione in un bar: uomo in fin di vita

Ad Abbiategrasso

Un uomo è stato aggredito da 4 uomini mentre si trovava all'interno di un bar in via Mazzini ad Abbiategrasso.

Brutale aggressione in un bar di Abbiategrasso: un uomo è stato portato all'ospedale in fin di vita.

Brutale aggressione ai danni di un egiziano

Erano circa le 20 di ieri, mercoledì 16 marzo 2022, quando i soccorritori sono stati allertati perché un uomo di origini egiziane è stato aggredito in un bar di via Mazzini ad Abbiategrasso. L'uomo si trovava all'interno del locale, quando altri 4 egiziani sono entrati armati di cazzuola e coltelli e lo hanno aggredito, procurandogli gravissime ferite alla testa, al viso, alle braccia e alle gambe. Oltre a ciò gli aggressori gli hanno rotto anche un braccio.

I soccorsi

Sul posto sono giunte un'ambulanza dell'Ata Soccorso e un'automedica partita dall'ospedale di Vigevano in codice rosso. L'uomo è stato portato in condizioni gravissime all'ospedale Humanitas di Rozzano. In via Mazzini sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.