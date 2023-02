Bruciata una colonia felina: si cercano i responsabili

Bruciata una colonia felina a Castano Primo: la denuncia del primo cittadino Giuseppe Pignatiello.

Ha affermato il sindaco Pignatiello:

"Assurdo, inaccettabile, crudele: queste sono le uniche parole che riesco ad esprimere. Come si può bruciare una colonia felina? Come si può essere tanto cattivi? Non è questo il mondo che dobbiamo lasciare ai nostri figli".